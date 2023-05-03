В «Семнадцати мгновениях весны» найден возмутительный ляп: не замечали полвека

Многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» был представлен советским зрителям в 1973 году. Работа Татьяны Лиозновой так полюбилась публике, что жители страны отменяли все свои дела и спешили домой на премьеру очередной серии. При этом один заметный ляп фанаты смогли обнаружить только совсем недавно.

Дело в том, что в эпизоде, когда Штирлиц в компании пастора Шлага едет к границе Швейцарии, в автомобиле звучит композиция Эдит Пиаф «Милорд». Но в реальности этого не могло произойти, ведь композиция была записана в 1959 году.

Однако ни Лиознова, ни другие участники съемочной группы не заметили ошибку. Зрители же смогли найти ляп только спустя годы, так как во времена СССР не имели доступ ко всему творчеству знаменитой певицы. Но эта неточность в итоге совершенно не повлияла на впечатления от картины.