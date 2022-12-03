В семье больной Заворотнюк происходят неладное: за что супруг звезды возненавидел ее дочь

С 2019 года Анастасия Заворотнюк серьезно больна – у звезды «Моей прекрасной няни» рак головного мозга. Заворотнюк не появляется на публике, а ее близкие все силы тратят, чтобы помочь Анастасии выздороветь.

Заботы об артистке взяла на себя ее пожилая мать, Валентина Борисовна Заворотнюк. Она же занимается воспитанием маленькой внучки Милы. Тем временем деньги на лечение артистки зарабатывает супруг Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев.

Чернышев тщательно оберегает жену от посторонних глаз – и на этой почве у него происходят конфликты с дочерью звезды, 26-летней Анной. Анна в своих соцсетях часто делает намеки о состоянии мамы, что раздражает Петра.