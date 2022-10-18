«В селах так делают»: не поверите, за что высмеяли ремонт у бывшей Ефремова

Народная артистка России Евгения Добровольская известна своим поклонникам не только как бывшая жена актера Михаила Ефремова и звезда фильмов «Моонзунд», «Артистка» и «Механическая сюита», но и как владелица большого фермерского хозяйства. Поэтому Евгения Владимировна очень любит все, что связано с деревенским образом жизни и стилем кантри.

Несколько лет назад актриса обратилась в программу «Идеальный ремонт» с просьбой переделать подобным образом свою кухню в стиле кантри, чтобы та получилась такой же, как у ее подруги Юлии Высоцкой. В итоге Добровольская осталась очень довольна полученным результатом, отметив, что «у самой бы так не хватило фантазии сделать».

А вот зрители, напротив, не оценили работу дизайнеров и строителей. Особенно досталось кормушке для собак, которую попросила сделать Добровольская — ее раскритиковали и высмеяли особенно яростно.