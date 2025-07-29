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В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения

29 июля 2025 20:03
В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения

В заметке присутствуют спойлеры, читайте на свой страх и риск.

Сцена после титров фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» оставила зрителей с немым вопросом: почему Доктор Дум пришёл за Франклином? И главное — зачем ему начинать свой путь в киновселенной с киднэппинга?

Что было в сцене после титров

Проходит четыре года. Сью Шторм на мгновение отходит от сына — и обнаруживает в гостиной Дума: он стоит на коленях, лицом к мальчику, в руках — его знаменитая маска.

Франклин без страха тянется к нему, как будто чувствует: между ними есть что-то общее. И это не просто встреча. Это завязка к «Мстителям: Судный день», в которой на кон поставили всю мультивселенную.

Кто такой Франклин — и почему он важен

Франклин — не самый обычный ребёнок. Он сын Рида Ричардса и Сью Шторм, и его рождение — результат воздействия космической энергии.

Сам Галактус (да, тот самый) в фильме говорит, что мальчик обладает силой, сравнимой с его собственной. Франклин может изменять реальность, создавать вселенные и — что уже показали — оживлять мёртвых. Он не просто сильный — он потенциальный бог.

В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения

И если у тебя есть комплекс Бога (извиняемся за тавтологию), как у Дума, то это именно тот инструмент, который ты захочешь держать при себе.

Что задумал Доктор Дум

В комиксах 2015 года, на которые, судя по всему, ориентируется MCU, Доктор Дум действительно спасает остатки разрушенной мультивселенной — но переделывает её по своему образу.

Не из гуманизма, а из желания контролировать всё. Сделать реальность «правильной». То есть удобной для себя.

В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения

Чтобы провернуть такое, в комиксах он крадёт силу Человека-Молекулы. В фильмах, возможно, этим «ресурсом» становится Франклин. Ребёнок с потенциалом творца, которому нужна лишь правильная «наставническая рука».

Почему Франклин тянется к Думу

Мальчик чувствует в нём не только угрозу, но и что-то родственное — гениальность, одиночество, стремление к контролю. Франклин — ребёнок с силой, которой он не понимает. А Дум может пообещать разобраться в своих силах.

В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения

Так что в «Мстителях: Судный день» мы, скорее всего, увидим, как Доктор Дум пытается использовать Франклина, чтобы создать новую реальность — или удержать старую от гибели, но по своим правилам.

И тут уже не будет простого «хороший против плохого» — будет борьба идей: кто достоин управлять миром, созданным с нуля?

В MCU наконец-то появилась первая отсылка к Доктору Думу Дауни-младшего: и речь не про сцену после титров новой «Фантастической четверки». Не дар, а проклятие: в новой «Фантастической четверке» Галактуса сделали еще более пугающим, чем в комиксах — хотя казалось бы, куда уж страшнее.

Фото: Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025), «Фантастическая четверка» (2005)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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