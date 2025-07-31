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В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости

31 июля 2025 12:19
В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости

Подобных испытаний в карьере артиста еще не случалось.

Нижегородский перрон, поклонницы с цветами, а он — в тёмных очках, не глядя по сторонам. Загар — с болгарского побережья и иерусалимских холмов. Вид — будто не отдыхал, а поднимался на Голгофу. Впрочем, так оно и было: в «Мастере и Маргарите» Сергей Безруков сыграл Иешуа, и это роль для него стала адским испытанием. Не только в моральном, но и в физическом смысле.

Перед съёмками — молитвы, пост, отказ от всего «тёмного» на площадке. К Воланду, Азазелло и Коровьеву он бы и близко не подошёл. Только свет. Только чистота. Только вера, что Иешуа — не Иисус, а сложный, булгаковский персонаж с чертами Мастера. Но ни пост, ни дисциплина не подготовили актёра к главной сцене.

В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости

«Висеть на кресте — это жуткое ощущение», — признавался он порталу КП.

Восемь (!) дублей восхождения на Голгофу. Руки перетянуты колючими верёвками, боль в запястьях такая, что не повернуться. Льёт холодный «киношный» дождь — два брандспойта, ветер от авиационных винтов. Струи бьют прямо по сердцу. Несколько часов подряд. И он плачет. Не по сценарию, а по-настоящему. От боли, холода и выматывающих съемок.

На земле — дрожь в теле, согреться не может. Жена Ирина, как армия спасения: укутывает ноги в одеяло, прячет под него кипящий чайник. Она всегда была рядом. Без неё, признавался актер, не справился бы.

В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости

Иешуа стал самой трудной ролью в карьере Безрукова. Даже похудение на 9 кило по хитрой диете (спасибо жене, опять она!) — ерунда по сравнению с этим крестом. Но страдания того стоили.

Ранее мы писали: Наследник Булгакова запретил вставлять 1 сцену в «Мастере и Маргарите» 2005-го: Бортко «наплевал на все»

Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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