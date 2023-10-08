В самом пошлом турецком сериале снялся Бюрсин: даже россиянкам смотреть неловко

Турецкие сериалы известны по всему миру не только красивыми актерами и увлекательными сюжетными поворотами, но и относительной целомудренностью. Поцелуи в местных проектах не редкость, а вот постельных сцен не так уж много, и сняты они довольно скромно.

Но в любых правилах бывают исключения. В одном из самых пошлых сериалов Турции под названием «Чистая правда» снялся не кто иной, как Керем Бюрсин — звезда проекта «Постучись в мою дверь».

Актер присоединился к съемкам только в третьем сезоне и исполнил роль нового парня главной героини.

Сериал скорее комедийный, но в нем довольно много курения, спиртных напитков, постельных сцен и очень пошлых разговоров. Поэтому стеснительным зрительницам его лучше даже не включать. А поклонницы Бюрсина в образе интеллигентного миллиардера могут быть изрядно шокированы новой ролью своего кумира.