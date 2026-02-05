В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь

90-е годы были для российского кино временем выживания. Госфинансирование исчезло, прокат рухнул, а зрители ходили в кино два раза в год. На этих руинах рождались странные, а иногда и шокирующие проекты. Один из них — «Личная жизнь королевы» (1993), фильм, который можно смело назвать самым пошлым и абсурдным творением эпохи. Ирония в том, что в нем собрался цвет советского кинематографа.

Режиссер — малоизвестный Валерий Ахадов. Сценарий — от Аркадия Инина, мэтра советской комедии, автора «На Дерибасовской хорошая погода». А вот актерский состав заставляет глаза лезть на лоб: Ирина Розанова, Наталья Гундарева, Александр Панкратов-Черный, Леонид Куравлев, Лидия Федосеева-Шукшина. Словно взяли бенефис «Мосфильма» и поместили его в сюрреалистический кошмар.

Сюжет — это что-то с чем-то. Девушка Нина (Розанова) готовится к свадьбе, но жених исчезает из ванной, оставив записку. В ярости она хватает топор и по ошибке сносит им… африканского короля Туго Ухо (Панкратов-Черный), который случайно забежал в ее подсобку.

В качестве извинений ее «выдают» замуж за короля и увозят в Африку, где ее ждет гарем и супружеский долг «трижды в день по команде «Ойка-на-койка». Апогеем становится визит российского посла (Куравлев), которому вручают орден «Половой гигант» и предлагают напиток «Затрахун». Король же называет Нину не иначе как «любимая Затраха».

Фильм — это каскад гэгов самого дурного вкуса. Почему такие актеры согласились в этом участвовать? Ответ прост: 90-е. Это было время, когда съемки в любом проекте не были способом проявить талант. Просто нужны были деньги.

Сегодня у фильма на «Кинопоиске» скромные 4.9 балла. Он не стал забытым шедевром — он стал памятником. Памятником тому, в какие декорации абсурда и пошлости могла загнать талантливых людей эпоха, когда кино перестало быть искусством.