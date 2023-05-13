В Самохину влюблялись все без исключения, пока не узнавали ее главный секрет

Анна Самохина могла сразить своей красотой любого. Актриса была невероятно привлекательной не только на экране, но и в реальной жизни. Правда, без некоторых хитростей тут не обошлось.

Когда звезда экрана занималась ресторанным бизнесом, то чуть не стала жертвой бандитов. Злоумышленники при виде очаровательной Самохиной настолько растерялись, что извинились, ушли и не причинили ей вреда. В знаменитость влюблялись все без исключения. В этом ей помогал один секрет.

На самом деле красота артистки была не подарком природы, а результатом умелых стараний. Мало кто знает, что у Самохиной был сильно приплюснутый нос, который мог положить конец ее актерской карьере. Когда она снималась в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Узник замка Иф», то едва не осталась без роли Мерседес.

Киноделу не понравилось, как нос актрисы выглядел в кадре, поэтому он заузил его с помощью темных теней. Как говорится в программе «Центральное телевидение», Самохина запомнила этот прием. В дальнейшем она всегда им пользовалась и умело скрывала свой изъян.