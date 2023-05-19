В России живет двойник Леонардо ДиКаприо: сердце этого красавчика свободно (фото)

Леонардо ДиКаприо — несбыточная мечта россиянок. Но отчаиваться не стоит. За неимением голливудского красавчика можно обратить внимание на его отечественную копию.

Оператор техподдержки из Подольска Роман Бурцев обладает поразительным сходством со звездой «Титаника». Поначалу ему твердили об этом только близкие и друзья, но в 2016 году мужчина выложил свое фото на сайте знакомств. И вскоре о нем заговорили все.

Романом заинтересовались не только российские, но и зарубежные СМИ. А один из телеканалов даже создал проект «Роман с ДиКаприо». Главным героем стал Бурцев. После работы со стилистами, косметологами и фитнес-тренерами он начал еще больше походить на Лео.

Впоследствии Роман бросил прежнюю работу и теперь зарабатывает выступлениями на частных вечеринках. А вот личную жизнь пока не устроил. Бурцев жалуется, что большинство девушек слишком меркантильны. А те, чьи запросы гораздо скромнее, ему не нравятся. Вот почему сердце красавчика все еще свободно.