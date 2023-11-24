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В России выбрали самую популярную песню года: удивитесь, но ее придумали для детей

24 ноября 2023 09:00
В России выбрали самую популярную песню года: удивитесь, но ее придумали для детей

Шлягер звучит в кошмарах многих родителей.

Юное поколение все активнее осваивает Интернет. Вскоре после появления на свет многим малышам вручают планшет, на котором можно смотреть мультики и развлекательные видео. Дошкольники, как и их родители, проводят в Сети долгие часы. Неудивительно, что самой популярной интернет-композицией года стала детская песня.

Компания Mediascope проанализировала тренды в социальных сетях. Исследователи изучили, что россияне смотрят и слушают в Сети. Топ развлекательных роликов в категории людей 25-34 лет внезапно возглавил хит «По полям». Нет, это не творение очередного модного рэпера, а саундтрек из мультсериала «Синий трактор».

Видимо, мальчики и девочки бесконечно проигрывали клип с аккаунтов своих родителей. Картина «Синий трактор» выходит с 2014 года: на приключениях транспортного средства выросло уже целое поколение россиян, знающих строки знаменитой песни наизусть.

Фото: Кадр из фильма «Звуки музыки» (1965)
Алла Новикова
Алла Новикова
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