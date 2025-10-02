Меню
Киноафиша Статьи В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох

2 октября 2025 16:40
Многие не оценят такую замену.

Каждой стране нужен свой Кэмерон. Каждой стране нужен свой Скорсезе. Каждой стране нужен свой Коппола. И вот Россия, похоже, дождалась. По крайней мере, так утверждает сам Сарик Андреасян.

В подкасте у Лизы Лазерсон режиссер и продюсер заявил, что не собирается оправдываться за свои фильмы. По его словам, он делает кино «для зрителей, а не для критиков». Сравнение выбрал внушительное:

«Я защищаться не собираюсь. Джеймс Кэмерон не защищается, Коппола не защищается, Скорсезе не защищается, Тарантино не защищается, почему я должен каким-то образом оправдываться за то, что я делаю кино для зрителей?

Понимаешь? Ридли Скотт не защищается, делая “Гладиатора” или второго “Гладиатора”, где акулы плавают в Колизее».

Вроде звучит бодро, но тут есть одна проблема. Все перечисленные имена — это люди, которые снимали шедевры, формировавшие мировое киноязык. «Терминатор-2», «Бегущий по лезвию», «Бешеные псы», «Хорошие парни», «Апокалипсис сегодня». Фильмы, которые через десятилетия цитируются, изучаются и входят в списки «лучшего из лучшего».

А Сарик снимает так называемое «массовое кино» — но в том смысле, что его массово ругают. В его фильмографии больше провалов, чем у РПЛ клубов в еврокубках.

«Защитники» с медведем-штурмовиком стали мемом, а «Гудбай, Америка» вряд ли можно назвать культурным шоком, если только в негативном смысле. При этом режиссёр уверяет: его картина изменила судьбы — кто-то после неё отказался от эмиграции, кто-то вернулся из Германии в Россию.

Сравнивать себя с Копполой и Скорсезе — это как ставить «Доширак» в один ряд с высокой кухней. Да, и то, и другое — еда. Только один продукт подают в «Мишлен», а другой разогревают на вокзале.

Чтобы было честно: Сарик говорил спокойно, без хамства, не называл себя идолом. Также справедливости ради отметим, что его недавнего «Онегина» приняли тепло, как и «Жизнь по вызову», лидирующую на стримингах в моменты выхода. Как режиссер и продюсер Андреасян, безусловно, растет.

Но от этого сравнение не перестает выглядеть странно. Потому что великие режиссёры делают кино, которое остаётся в истории мирового фонда. А Андреасян делает кино, которое хорошо зарабатывает, и за редким исключением высоко оценивается на Кинопоиске. У Сарика там порядка 20 низко оцененных проектов.

«И как вмажет Ларисе пощечину»: «Жестокий романс» видели многие — спорим, вы не знали, за что Фрейндлих ударила Гузееву?

Фото: Legion-Media, Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press, кадры из фильма «Защитники» (2017), «Онегин» (2024)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
