В России выбрали лучший сериал 2023 года: вы будете в шоке
Ни один новый проект не любят так же сильно.
Каждый год на экраны выходит множество новых сериалов. Но оказалось, что россиянам куда милее давно знакомые проекты, которые радуют новыми сериями уже не первый год. Согласно свежим опросам, с минимальным отрывом на первое место вышел популярный детектив.
По данным ВЦИОМ, большинство россиян затрудняются с выбором любимого отечественного сериала. 60% респондентов заявили, что вообще не смотрят подобные проекты или предпочитают зарубежные шоу. В прошлом году не смогли назвать лучший сериал страны 62% опрошенных, а в 2021 — 65%.
Среди тех, кто все же смог определиться с выбором, больше всего россиян назвали детективный сериал «След». Он набрал 3% голосов респондентов. Проект появился в эфире в 2007 году и выходит до сих пор. Чуть отстает от него «Пес» — еще один детектив-долгожитель, который выходит уже восемь лет. Также среди популярных ответов новые «Папины дочки», «Первый отдел» и «Доктор Краснов».