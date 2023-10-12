В России выбрали лучший сериал 2023 года: вы будете в шоке

Каждый год на экраны выходит множество новых сериалов. Но оказалось, что россиянам куда милее давно знакомые проекты, которые радуют новыми сериями уже не первый год. Согласно свежим опросам, с минимальным отрывом на первое место вышел популярный детектив.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян затрудняются с выбором любимого отечественного сериала. 60% респондентов заявили, что вообще не смотрят подобные проекты или предпочитают зарубежные шоу. В прошлом году не смогли назвать лучший сериал страны 62% опрошенных, а в 2021 — 65%.

Среди тех, кто все же смог определиться с выбором, больше всего россиян назвали детективный сериал «След». Он набрал 3% голосов респондентов. Проект появился в эфире в 2007 году и выходит до сих пор. Чуть отстает от него «Пес» — еще один детектив-долгожитель, который выходит уже восемь лет. Также среди популярных ответов новые «Папины дочки», «Первый отдел» и «Доктор Краснов».