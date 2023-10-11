В России выбрали артиста номер один: удивитесь, но не Машков или Безруков

В шоу-бизнесе царит ожесточенная конкуренция за режиссерские предложения и зрительское внимание. Трудно определить главного актера в России. Кто-то назовет брутального Владимира Машкова, другие отдадут предпочтение обаятельному Сергею Безрукову, а для третьих фаворитом является интеллигентный Константин Хабенский.

Однако у премии Topical Style Awards своя позиция. Жюри выбрало неожиданную кандидатуру на звание актера года. Им стал Александр Олешко, известный по картинам «Турецкий гамбит», «Папины дочки» и «Екатерина. Взлет». Решение премии удивительно тем, что чаще всего Олешко играл комедийных и нелепых персонажей, а не глубоких и тонких личностей.

Однако актер разрушил сложившийся о себе стереотип после ролей в фильме «Хитровка» и в спектакле «Павел Первый». Благодаря недавним актерским работам Александр Олешко показал новые грани своего таланта.