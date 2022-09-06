В России все-таки сняли хорошее кино про СССР: вот о чем его сюжет

Сборник рассказов писателя Михаила Сеславинского «Частное пионерское» российские кинематографисты перенесли на большой экран в 2012 году. Одноименный фильм рассказывает историю двух друзей, Мишки и Димки, стоящих перед сложным выбором: отправиться праздновать день рождения пионерской организации или спасти от неминуемой гибели еще одного своего друга — собаку Савву.

Зрители отметили не только то, как бережно создатели фильма воссоздали в картине атмосферу 1970-1980-х годов минувшего столетия, но и то, что «Частное пионерское» возродило на экране те ценности, которые нам прививало старое доброе кино для детей в СССР. Лента говорит о дружбе, героизме, взаимовыручке, об отношениях со взрослыми и сверстниками, о любви к братьям нашим меньшим и т.д.

Семен Трескунов, исполнитель роли Миши Хрусталева, сегодня считается популярным и востребованным актером кино и сериалов. Сыгравшая роль Ленки Карасевой актриса Анфиса Вистингаузен, напротив, известна только по кинопродолжениям «Частного пионерского», снятым тем же режиссером Александром Карасевым. А вот воплотивший образ Димки Терентьева юный Егор Клинаев, к сожалению, трагически погиб в ДТП на МКАДе, когда ему было всего 18 лет.