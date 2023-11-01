В России только одна певица может соперничать с Ротару и Пугачевой: ее тоже многие ненавидят

Исполнительнице до сих пор не могут простить отъезд в США.

В шоу-бизнесе царит ожесточенная конкуренция. Артисты борются за выгодные предложения и внимание зрителей. В СССР газета «Московский комсомолец» каждый год публиковала рейтинг любимых звезд советской публики. В 1982 году лидировала Алла Пугачева, за ней шла София Ротару, а третье место заняла певица, о которой сегодня предпочитают не вспоминать.

Ее имя — Гинтаре Яутакайте. Литовская вокалистка уже в шесть лет выиграла на радио конкурс детской песни. В начале 80-х имя красавицы знала вся страна. Яутакайте работала с ансамблем «Арсенал» и выпустила шлягер «В горнице». Однако в 1982 году все оборвалось: звезда пропала с экранов.

Исполнительница перебралась в Соединенные Штаты, к разочарованию миллионов поклонников. Позже Гинтаре Яутакайте уехала в Великобританию и выступала под псевдонимом Gintare. Правда, на Западе повторить свой успех артистке не удалось.