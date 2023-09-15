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Киноафиша Статьи В России таких считают ку-ку: что стало с Фериде из сериала «Королек – птичка певчая»

В России таких считают ку-ку: что стало с Фериде из сериала «Королек – птичка певчая»

15 сентября 2023 18:00
В России таких считают ку-ку: что стало с Фериде из сериала «Королек – птичка певчая»

Далеко не все разделяют выбор артистки.

Айдан Шенер прославилась на весь мир благодаря сериалу «Королек — птичка певчая». Артистка стала главной звездой у себя на родине, а позже и в других странах. И после триумфального успеха продолжила развивать свою карьеру.

Шенер успела сняться во множестве фильмов и сериалов и нередко появляется в турецких телешоу. Поклонники внимательно следят за ее карьерой, но некоторых пугает жизненный путь артистки. Дело в том, что знаменитость не смогла устроить свою личную жизнь и вместо этого посвящает все свои силы благотворительности. Она заботится о бездомных животных и устраивает мероприятия по сбору денег. А часть из питомцев живет у нее дома. Как пишут СМИ, Шенер приютила 20 кошек и четыре собаки.

И многие поклонники осуждают артистку за ее выбор. Им кажется, что знаменитости стоило бы заняться своей личной жизнью, а не устраивать из своего дома зоопарк.

В России таких считают ку-ку: что стало с Фериде из сериала «Королек – птичка певчая»
Фото: Кадр из фильма «Королек – птичка певчая» (1986), социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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