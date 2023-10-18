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В России так не принято: главное отличие французских мужчин от русских поражает

18 октября 2023 14:30
В России так не принято: главное отличие французских мужчин от русских поражает

Для женщин это крайне важно.

Выйти замуж за француза — мечта многих россиянок. Но пора посмотреть правде в глаза. У соотечественников Катрин Денев есть одна особенность, из-за которой они значительно уступают русским мачо.

Разговоры о том, что в России представители сильной половины человечества относятся к женщинам лучше, чем европейцы, ходят давно. На эту тему в социальных сетях высказалась пловчиха Анна Егорова, у которой есть опыт отношений с иностранцами.

Сейчас спортсменка крутит роман с французом Дамьеном Жоли. И тот уже успел разочаровать сексапильную блондинку. Общаясь с подписчиками, она заметила, что поведение всех мужчин зависит не только от национальности, но и от множества самых разных факторов, например, воспитания.

В любом случае знаменитость сделала для себя важное открытие, которым охотно поделилась с другими.

«Русские мужчины более щедрые», — подытожила она в своем блоге.

По мнению звезды, там, где зарубежный жених начнет считать деньги, россиянин, не долго думая, сделает своей возлюбленной шикарный презент.

Фото: unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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