В России так не принято: главное отличие французских мужчин от русских поражает

Выйти замуж за француза — мечта многих россиянок. Но пора посмотреть правде в глаза. У соотечественников Катрин Денев есть одна особенность, из-за которой они значительно уступают русским мачо.

Разговоры о том, что в России представители сильной половины человечества относятся к женщинам лучше, чем европейцы, ходят давно. На эту тему в социальных сетях высказалась пловчиха Анна Егорова, у которой есть опыт отношений с иностранцами.

Сейчас спортсменка крутит роман с французом Дамьеном Жоли. И тот уже успел разочаровать сексапильную блондинку. Общаясь с подписчиками, она заметила, что поведение всех мужчин зависит не только от национальности, но и от множества самых разных факторов, например, воспитания.

В любом случае знаменитость сделала для себя важное открытие, которым охотно поделилась с другими.

«Русские мужчины более щедрые», — подытожила она в своем блоге.

По мнению звезды, там, где зарубежный жених начнет считать деньги, россиянин, не долго думая, сделает своей возлюбленной шикарный презент.