В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка

13 сентября 2025 20:29
Может, еще один претендент на «Оскар».

Помните безумный мультфильм «Полный расколбас», где продукты в супермаркете устраивали вакханалию для взрослых? В России сделали что-то похожее, только без мата и жести.

Новый проект называется «На выброс», и это семейный анимационный роуд-муви с рейтингом 12+.

Вместо продуктов — вещи

Главный герой — галстук Мак, который оказывается выброшенным на помойку. Там он встречает таких же «списанных» товарищей: изящную вазочку, баллон освежителя воздуха, ботинок с приклеенной жвачкой и катушку ниток.

У каждого из них свои мечты: Мак хочет вернуть прежнюю жизнь, а остальные надеются найти Рай, где все желания исполняются. Вместе они отправляются в путешествие, где выброшенные вещи докажут, что и у них есть право на вторую жизнь.

Режиссером выступил Константин Бронзит, двукратный номинант на «Оскар». Музыку написали Марина Ланда и Сергей Васильев — именно те, что подарили зрителям замечательные песни из «Смешариков».

Интересно, что это второй анимационный проект, реализованный в рамках культурного соглашения России и Канады, подписанного еще в 90-х. Первым был знаменитый «Старик и море» Александра Петрова, взявший «Оскар».

Премьера не за горами

В кинотеатрах «На выброс» выйдет 20 ноября 2025 года. Постер уже представлен, и по нему ясно: нас ждет не трэш для взрослых, а добрая притча о ценности даже «ненужных» вещей.

Так что российский ответ «Полного расколбаса» обещает быть менее скандальным, но зато куда более семейным.

Ранее мы писали: Только один режиссер в истории получил «Оскар» за свой единственный фильм — ремейк десятилетия спустя снял Стивен Спилберг

Фото: Кадры из мультфильмов «Полный расколбас» (2016 г.), «На выброс» (2025 г.)
