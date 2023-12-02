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В России сняли худшую пародию: по сравнению с ней «Сумерки» — это шедевр

2 декабря 2023 12:00
В России сняли худшую пародию: по сравнению с ней «Сумерки» — это шедевр

После просмотра плевались даже самые непритязательные зрители.

Современный кинематограф полон попыток создать что-то новое и оригинальное. Однако иногда эти попытки оборачиваются провалом. Именно такой «кейс» — фильм «Цветок дьявола» режиссера Екатерины Гроховской. Гроховская, кажется, хотела создать отечественную версию популярной во всем мире вампирской саги «Сумерки». Но вместо этого получилось плохое и безвкусное кино, которое вызывает лишь разочарование у зрителей.

Сюжет фильма явно не отличается логикой и структурой повествования. Неправдоподобные декорации и актерское кривляние только усугубляют негативное впечатление от картины. Режиссер сделала упор на эротику, но это вовсе не компенсирует недостатки фильма.

Критик Дмитрий Дабб пришел к выводу, что в «Цветке дьявола» чудовищно и ущербно абсолютно все. Такое впечатление, что лента специально создана для попадания в списки самых худших российских фильмов.

Неудивительно, что фильм провалился в прокате. Он не смог привлечь зрителей ни своей картинкой, ни слабым и откровенно странным сюжетом.

Конечно, каждому творческому человеку свойственны ошибки и неудачи, но в данном случае они вышли за пределы допустимого абсурда. Картина «Цветок дьявола», по мнению критиков и зрителей, относится к каноническим примерам того, как не стоит делать кино.

Фото: Кадр из фильма "Сумерки" 2008
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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