В России снимут еще одну версию «Мастера и Маргариты»: скандальный фильм со Снигирь наследник Булгакова назвал «отсебятиной Локшина»

Картина собрала в прокате миллиарды, но рады этому не все.

Сергей Шиловский, наследник авторских прав Михаила Афанасьевича Булгакова, резко высказался о прошлогодней экранизации «Мастера и Маргариты». Если бы не связь с оригинальной книгой, то фильм, может, и оказался бы неплохим, но… связь-то есть.

В интервью Ксении Собчак Шиловский назвал картину Михаила Локшина «отсебятиной» и подчеркнул, что вовсе не такую версию заказывал. Причем все стало понятно уже после того, как наследник великого писателя просто прочитал сценарий.

«Я заключал договор на фильм “Мастер и Маргарита”, предполагая, что он будет сделан по роману. А он сделан как отсебятина товарища Локшина», — заявил Шиловский.

По его словам, фильм с Августом Дилем в роли Воланда и Евгением Цыгановым в роли Мастера мог бы быть «и неплохим», но — увы.

«Для меня он никакой, я не на то рассчитывал. Они у меня украли возможность! Мне теперь надо ждать определенного периода — и искать кого-то, чтоб сделал русский фильм нормальный», — добавил он.

Речь о юридических сроках: договор с продюсерами предусматривает пятилетний мораторий, после которого Шиловский сможет снова разрешить российскую экранизацию. То есть новый «Мастер и Маргарита» в России появится не раньше 2029–2030 годов. И, судя по всему, в этот раз Шиловский будет тщательнее курировать следующий проект.

Миллион долларов, которых не было

Но конфликт вокруг фильма оказался куда громче, чем просто претензии к художественному видению. По информации, озвученной Собчак, продюсеры якобы заплатили Шиловскому миллион долларов — чтобы получить права на экранизацию. Однако сам он это отрицает:

«Мы не получаем никаких отчислений от фильма. Они поставили условие, на которое я был вынужден согласиться».

Более того, по словам наследника, продюсеры якобы оказали на него давление, чтобы он подписал договор. Суть угрозы он не уточнил, но подчеркнул, что договор был заключён не на тех условиях, на которые он рассчитывал.

Американцы были против — но согласились

Картину сопровождали юридические трудности и на международном уровне. Шиловский рассказал, что параллельно работал с американскими партнёрами над их версией «Мастера и Маргариты», и те потребовали эксклюзивные права на роман. Им не понравилось, что параллельно выходит русская экранизация.

В итоге американцы согласились, но при строгих условиях: фильм не должен был быть переведён на английский язык, не должен был получить субтитры и попасть на фестивали в США.

Но потом «Марс Медиа» якобы решила иначе. По словам Шиловского, именно продюсеры захотели англоязычный перевод, что нарушало устные договорённости с американской стороной. Это едва не поставило крест на международном проекте.

Ответ продюсера

На обвинения отреагировал Рубен Дишдишян — глава «Марс Медиа» и один из самых влиятельных продюсеров в стране. Его ответ однозначен:

«Это неправда, мы никогда не нарушали ни одного условия нашего договора. Нами не были санкционированы показы на английском языке. Мы подписали мировое соглашение, по которому отказались от всех англоязычных прав и действовали строго в его рамках».

Как бы там ни было, конфликт только набирает обороты. А роман Булгакова, кажется, опять оказался в центре политико-культурного скандала — на этот раз не из-за цензуры, а из-за мелкого шрифта в контрактах.

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