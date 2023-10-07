В России считают странной: Узерли назвала эту русскую актрису лучшей из лучших

Сериал «Великолепный век» превратил исполнительницу роли Хюррем-султан в абсолютную звезду. Особенно рыжеволосую бестию Мерьем Узерли полюбили в Россию. Актриса отвечала поклонникам взаимностью, часто приезжала в страну и всегда с теплотой вспоминала о ней в интервью.

Как выяснилось, интересуется турецкая звезда и российским кинематографом. Узерли выделила одну русскую актрису, которую назвала самой лучшей. Вот только выбор экранной Хюррем удивил многих ее фанатов.

«Я обожаю Ренату Литвинову, буквально восхищаюсь ей. Она уникальная и на самом деле потрясающая. Одно общение с ней погружает в фантастическую атмосферу», — привело слова актрисы издание «7 дней».

При этом сами россияне противоречиво относятся к Ренате Литвиновой. Ее жеманность и изысканные манеры часто становятся объектом для критики — хейтеры считают звезду странной.