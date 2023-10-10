В России про нее не помнят: эта русская актриса - одна из самых любимых во Франции

Екатерина Голубева начала свою карьеру еще в 19 лет. Артистка снялась в картине «Научись танцевать», а после окончания актерского вуза приняла участие во множестве ярких артхаусных проектов. Однако прославиться ей удалось лишь за границей.

Дело в том, что в 90-х Голубева познакомилась со звездой европейского независимого кино Леосом Караксом. Постановщик снял российскую актрису в своей картине «Пола Х», а после между ними завязался роман. Отношения с Караксом позволили Голубевой привлечь внимание европейской публики. Игру артистки осыпали комплиментами. И после «Полы Х» она приняла участие в «29 пальмах», «Незваном госте» и других проектах. Все больше поклонников узнавали о талантливой российской актрисе, и со временем она стала одной из главных звезд.

В 2000 году Голубева приняла решение вернуться в Россию. На родине она старалась восстановить свою карьеру, но местные проекты не пользовались популярность, а продюсеры предлагали ей лишь сериалы. В Европе же она все еще была большой звездой, поэтому спустя некоторое время переехала обратно в Париж. А в 2011 году звезда экрана неожиданно скончалась на 44-м году жизни, оставшись в памяти публики как россиянка, покорившая французское кино.