В России поют только дети: эта советская песня — главный хит среди голливудских звезд

Ни для кого не секрет, что в Голливуде немало выходцев из России и других советских стран. Даже звезды, которые выросли на Западе, общаются со своими бабушками и дедушками на русском языке, а еще обожают песенки своего детства.

На одном из американских телешоу актриса Мила Кунис исполнила знакомую всем российским детям песенку «Куда идем мы с Пятачком» из мультфильма о Винни-Пухе. Артистке вторила телеведущая Сона Мовсесян. Звезды вспомнили и Чебурашку с крокодилом Геной. Этих персонажей обожают и дети знаменитостей: обе признались, что покупают малышам игрушки с любимыми героями.

Не отстает от коллег и Брэдли Купер. Звезда ленты «Области тьмы» прекрасно знаком не только с советскими детскими песнями, но и с мелодиями из мультсериала «Фиксики». Эти композиции актер выучил, когда его бывшая супруга Ирина Шейк включала дочери российские мультики.