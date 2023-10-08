В России платят копейки: в Америке люди этой профессии получают огромные деньги

В США ценят эту важную и нужную работу.

Многие россияне мечтают уехать за границу в надежде заработать хорошие деньги и повысить свой уровень жизни. Американская мечта не дает покоя жителям России. Однако большинство эмигрантов ждут трудности и разочарования. Впрочем, представителям одной профессии в Штатах всегда будут рады.

Речь идет о врачах. Квалифицированные специалисты, готовые трудиться, легко найдут себе работу. Заработки у медиков в США солидные. Средняя зарплата врача в месяц составляет 14 176 долларов (1 миллион 422 тысячи рублей).

Пластический хирург и вовсе может получать до 20 тысяч долларов — это более 2 миллионов в рублях.

Для сравнения: в России докторам платят в среднем 95 тысяч рублей (946 долларов). В Москве врачи получают 76 тысяч (или 757 долларов), а в регионах сумма и вовсе составляет скромные 66 тысяч — это 657 долларов США.