В России пересняли культовый сериал с 8,4 на IMDb — это тихий ужас: дорогие спецэффекты и Епифанцев ремейк не спасли

24 февраля 2026 07:13
Копировали сцену за сценой, но стало только хуже.

В середине нулевых «Побег» был настоящим хитом: миллионы зрителей по всему миру гадали, удастся ли братьям выбраться из тюрьмы. На Кинопоиске у оригинала до сих пор 8,4 балла, на IMDb — 8,3. И когда Первый канал объявил о российской адаптации, фанаты замерли в ожидании. А зря.

Премьера состоялась в 2010 году. Сюжет перекроили под наши реалии: инженер Алексей Чернов (Юрий Чурсин) нарочно грабит банк, чтобы попасть в тюрьму, где сидит его брат Кирилл (Владимир Епифанцев). Того обвиняют в убийстве министра финансов, и в стране временно возвращают смертную казнь. Алексей должен организовать побег, пока не поздно.

Создатели клялись, что по технической части переплюнули американцев: спецназ, каскадеры, пиротехника, съемки с вертолетов, подводные трюки — все это было. Но зрители все этого не оценили. Рейтинг на Кинопоиске рухнул до 3,3 — даже в категорию проходных сериал не залетел.

Критики были беспощадны: актеры не дотянули, операторская работа унылая, диалоги тупо переписали с оригинала, музыку позаимствовали, а сюжетные линии пришлось так подстраивать под российские реалии, что они рассыпались. Сериал продержался два сезона и 38 серий, а потом тихо умер. Третий сезон планировали, но в 2014 году проект официально закрыли.

Сказать, что очень плохо, значит ничего не сказать... У меня просто слов нет. Шок! Так ужасно адаптировать и испоганить гениально продуманный сериал... — говорят зрители.

История поучительная: даже если у тебя есть крутой оригинал, деньги и спецэффекты, без уважения к материалу и внятной адаптации ничего не выйдет. «Побег» по-русски стал наглядным пособием, как не надо делать ремейки.

Ранее мы писали: «Первый отдел 5» признан лучшим сериалом России за 5 лет, но рекорд оказался с подвохом: «От скромности ребята не умрут»

Фото: Кадры из сериалов «Побег», «Неподкупный»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
