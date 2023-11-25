В России от этого спектакля уже устали: зато французы готовы смотреть каждый день

В России сложилась одна из сильнейших театральных школ в мире: отечественные артисты с успехом гастролируют по миру. Одной из визитных карточек русского театра является рок-опера «Юнона и Авось». Впервые спектакль был поставлен в 1981 году в театре «Ленком»: главные роли исполнили Николай Караченцов и Елена Шанина.

В основу сюжета легла реальная история любви дипломата Николая Резанова и прекрасной Кончиты из Сан-Франциско. Интернациональной паре не суждено быть вместе... После смерти любимого американская красавица постриглась в монахини и посвятила остаток жизни благотворительности.

Труппа исколесила с постановкой весь мир. В Париже «Юнону и Авось» показывали ежедневно на протяжении 30 дней, после этого «Ленком» отправился в Германию, Нидерланды, Соединенные Штаты. Спектакль идет в театре и по сей день, но без былого ажиотажа.