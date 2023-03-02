В России о таком даже не слышали: от этих иностранных профессий глаза на лоб полезут

Человеческая цивилизация не стоит на месте и продолжает идти вперед семимильными шагами. Меняются и профессии: то, что сейчас покажется дикостью, когда-то считалось нормой. Некоторые экзотические работы существовали только в Европе, а в Российской империи о них даже не слышали.

Так, вплоть до 20-х годов прошлого века существовала специальность будильщика. Обученный человек ходил утром по улице и «поднимал» людей стуком, чтобы они не проспали работу. Будильщики вставали в три часа утра и начинали ходить по городу, вооружившись бамбуковыми палками или дубинками. Они стучались в окна и ждали, когда клиент «просигнализирует» о своем пробуждении.

Разбрасыватель трав — еще одна занятная профессия, существовавшая в 17-18 веках. От «специалиста» требовалось разбрасывать свежие травы в помещениях, чтобы убрать неприятные запахи. Профессия исчезла, когда была усовершенствована система канализации.

Также в Лондоне существовали люди, которых называли тошерами. Они взламывали канализационные системы и искали там монеты, металлические вещи и другие ценности. Но в 1940 году профессию запретили на законодательном уровне.