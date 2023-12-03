В России о таком даже не мечтали: в США призвали «убрать» Надю из «Иронии судьбы»

Весь мир объединяет любовь к кино, и американцы не исключение. Тим Болтон пришел в восторг от русского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Вместе с миллионами зрителей по всему миру он погрузился в эту комедийную историю, не обращая внимания на языковые и культурные различия.

Однако Болтон заметил одну интересную деталь в сюжете фильма. По его мнению, главная проблема героев комедии заключается в отношениях с женщинами. Он предложил свое необычное развитие сюжета: «Нужно лишь убрать Надю — и мужчины сразу подружатся». Простое решение, которое многие не замечали, внезапно стало для него ключевым моментом фильма.

Болтон был впечатлен красотой русских женщин, которые попадались ему на экране. Зрителю объяснили, что Барбара Брыльска не россиянка, а полька, но это не уменьшило восхищения ее внешностью и актерскими данными.

Интересно, что Болтон больше «болел» за Ипполита, чем за Лукашина. Он посчитал, что первого жестоко обманули и оскорбили, когда он пришел домой и обнаружил чужого пьяного мужчину, который еще и хамил ему. Болтон ревностно воспринял эту ситуацию и симпатизировал, разумеется, Ипполиту.

В целом же фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» произвел на американца глубокое впечатление, несмотря на разницу менталитетов и желание избавиться от Нади.