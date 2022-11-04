В России о нем забыли: куда пропал Петя Зубов из «Сказки о потерянном времени»

В 1964 году Александр Птушко снял «Сказку о потерянном времени», которая стала любимым фильмом и у детей, и у взрослых. За основу было взято одноименное произведение Евгения Шварца о лентяе Пете Зубове.

Главную роль мальчика исполнил Гриша Плоткин, который попал в кино случайно. Режиссер оценил его внешнее сходство с Борисом Новиковым, который по первоначальному замыслу должен был играть постаревшего Зубова. Позже эта роль отошла Олегу Анофриеву, но Гриша уже начал сниматься, и его было решено не заменять.

Благодаря такому дебюту Плоткин снялся еще в нескольких картинах. Но внушительное портфолио и рекомендации не помогли ему поступить во ВГИК. После провала на вступительных экзаменах Гриша вместе с родителями эмигрировал в Израиль.

Сейчас об актере Плоткине в России уже забыли. А вот в Лос-Анджелесе, куда перебрался Григорий, он снялся в нескольких боевиках. В Москве последний раз он был больше 20 лет назад. Возвращаться на родину он не собирается, так как в США у Плоткина замечательная семья: жена и пятеро детей. Об этом пишет «Русский пионер № 58 ».