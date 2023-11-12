В России может быть только одна Алла: сразу 2 певицы отказались от своих имен из-за Пугачевой

О беспощадности Аллы Пугачевой к конкуренткам ходят легенды. Говорят, Примадонна разрушила карьеру таких звезд, как Валентина Легкоступова, Лика Стар и Ольга Зарубина. Неудивительно, что несколько исполнительниц решили сменить имена, лишь бы не вызвать гнев Аллы Борисовны.

Мало кто знает, что по паспорту Маша Распутина — Алла Агеева. По признанию знаменитости, она выбрала для себя русский стиль, поэтому приняла решение сменить имя на более традиционное. А что касается фамилии, артистка захотела добавить образу сексуальности, а также игриво намекнуть на Григория Распутина.

Валерия вовсе не Лера, а Алла Перфилова. Певица не скрывает, что взяла псевдоним из-за Пугачевой. Начинающая исполнительница понимала, что на эстраде может быть только одна Алла, поэтому отказалась от собственного имени ради успешной карьеры.