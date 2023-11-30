В России мало кто видел: этот отечественный фильм произвел фурор за границей, а особенно в Китае

Отечественный кинематограф уверенно завоевывает иностранный рынок. И если некоторые картины становятся популярны как на родине, так и в других странах, то другие ленты отечественные зрители обделяют вниманием.

Так, фантастическая драма «Он — дракон» Индара Джендубаева не нашла отклик в сердцах российских фанатов. Однако за границей фильм прошел с настоящим триумфом. Как отмечали зрители, сюжет истории перекликается со знаменитой сказкой «Красавица и чудовище», а антураж Древней Руси делает фильм еще интереснее.

Но больше всего фанатов у этого отечественного фэнтези нашлось в Китае. Дело в том, что главный образ — дракон — является священным для жителей Поднебесной. Поэтому они остались в восторге от изобретательного фильма, в котором увидели родных для себя героев.

И любовь иностранных зрителей принесла картине рекордные сборы. Как пишут порталы, посвященные кино, за границей фильм заработал больше 10 миллионов долларов, тогда как в России — меньше двух миллионов.