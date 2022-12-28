В России кошек любят больше, чем за границей: наглядный пример несказанно удивит

Во все эпохи человечество буквально боготворило кошек. Эта тенденция сохраняется и по сей день, а пушистые друзья уже давно стали неотъемлемой частью кинокультуры.

Если вспомнить советские фильмы, то на ум сразу же приходят комедии Леонида Гайдая с черными «котами-талисманами» режиссера — «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». Сказки Александра Роу — еще один яркий пример. Черный хвостатый товарищ всюду сопровождал Бабу-Ягу в «Морозко», а Барсик из «Королевства кривых зеркал» умудрился открыть портал в параллельный мир.

Не стоит забывать и о мультфильмах, подаривших нам Леопольда, Матроскина, котенка по имени Гав и других очаровашек. Кстати, рисованных персонажей в разы больше, и это объяснимо. Кошки с трудом поддаются дрессировке, поэтому Юрий Куклачев считается уникальным представителем в своей области.

Теперь перейдем к американскому кино. Здесь пушистые друзья встречаются намного реже. Есть легендарный кот из «Крестного отца» — по легенде, зверь совершенно случайно забрел на площадку. Еще один красавец появляется в картине «Завтрак у Тиффани». На этом почти все.

Получается, у нас кошек любят намного больше, раз готовы терпеть их непростые характеры на съемочной площадке.