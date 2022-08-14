«В России их убили»: Красилов из «Бедной Насти» сделал смелое заявление

Петр Красилов входил в число секс-символов и самых завидных женихов страны, когда зрители с упоением смотрели «Бедную Настю» и «Не родись красивой», но после завершения сериалов актер пропал из медийного пространства.

Вспомнили о нем всего несколько лет назад, когда Красилов неприятно удивил женскую аудиторию изменившимся видом. Артист набрал лишний вес, что многие его поклонники посчитали причиной исчезновения с экранов. Однако он дал понять, что публика путает причины со следствием.

Петр перестал сниматься по более весомой причине, которую он озвучил в эфире шоу «Море откровений»:

«Потому что в России убили всех хороших сценаристов. Как только появляется хороший сценарист, его убивает плохой режиссер, потому что их тоже становится очень мало; их уничтожают, как мне кажется. Мне повезло, я снялся в «Не родись красивой», но в то же самое время снимали другие мыльные оперы, которые не выстрелили. Сейчас что-то раз — и выстрелило, а что-то… мне предлагается что-то».

Красилов с тоской сравнил российский кинопром с западным и отметил, что по зарубежным картинам часто видно — создатели «не украли ни копейки». Отечественным же киноделам нет дела до качества материала, раз реклама уже покрывает все расходы.