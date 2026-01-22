Оповещения от Киноафиши
В России эту японку обожали: как сейчас выглядит героиня фильма «Васаби»

В России эту японку обожали: как сейчас выглядит героиня фильма «Васаби»

22 января 2026 21:22
В России эту японку обожали: как сейчас выглядит героиня фильма «Васаби»

За 20+ лет о ней толком и не слышали, хотя жизнь у актрисы оказалась насыщенной.

В начале нулевых чуть ли не весь мир фанател по боевику «Васаби». Идеальным контрастом друг другу в нём стали невозмутимый Жан Рено и хрупкая японка Реко Хиросуэ. Их дуэт покорил миллионы зрителей, но для самой актрисы эта роль, увы, так и осталась пиком международной известности.

И хотя сейча Хиросуэ продолжает успешную карьеру у себя на родине, но её новые проекты редко добираются до широкого зарубежного проката. Едва ли не единственным исключением стала драма «Ушедшие», которая в 2008 году завоевала «Оскар» как лучший иностранный фильм.

В личной жизни Реко также было всё непросто. Первый брак с фотомоделью Окадзавой Такахиро, в котором у пары родился сын, продлился пять лет. Второй брак со скульптором Дзюн Идзуцу, в котором у них родились сын и дочь, распался в 2023 году из-за измены со стороны актрисы.

В России эту японку обожали: как сейчас выглядит героиня фильма «Васаби»

А вот как сейчас выглядит 45-летняя Хиросуэ. Она воспитывает троих детей и продолжает активно сниматься и заниматься музыкой, сохраняя статус одной из самых ярких фигур японского шоу-бизнеса.

Фото: Кадры из фильмов «Васаби» (2001), «Тяжёлые дни» (2023)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
