В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти

25 февраля 2026 17:09
Западная версия провалилась, судя по оценкам.

В середине 2010-х на российском телевидении вышел сериал, который прошел почти незамеченным широкой аудиторией, но привлек внимание западных продюсеров. «Бессонница» — 16-серийный боевик, в центре которого смертельная игра, где участники рискуют уснуть и умереть.

Сюжет разворачивается в Москве. Десять человек соглашаются участвовать в подпольных соревнованиях: им вводят препарат, останавливающий сердце при засыпании. Задача — продержаться как можно дольше, соблюдая правила: не покидать пределы МКАД и выполнять указания организаторов.

Участники могут прятаться или физически устранять конкурентов. Победитель, оставшийся последним, получает 10 миллионов долларов, новую личность и нейтрализатор яда. За происходящим наблюдают члены тайного клуба, делающие крупные ставки.

Премьера состоялась в 2014 году, но сериал не стал громким хитом в России, хотя на Кинопоиске у него 7,6 балла. Однако международный потенциал заметили быстро, как минимум из-за сходства с «Голодными играми».

Уже в 2016 году на выставке MIPCOM компания Lionsgate анонсировала адаптацию, а в 2018-м вышла американская версия под названием «Insomnia».

Заокеанский вариант сохранил концепцию: 20 участников, препарат, убивающий во сне, и борьба за жизнь. Но хронометраж сократили до 8 серий, а градус жестокости и черного юмора повысили.

Критики и зрители не оценили нововведения: ругали за все, особенно за излишнюю кровавость. Рейтинги упали — 5,5 на Кинопоиске и 5,6 на IMDb. Ремейк, мягко говоря, не удался.

История «Бессонницы» показала: даже малозаметный российский проект может стать основой для международного продукта. Правда, качество адаптации — вопрос спорный.

Ранее мы писали: Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник

Фото: Legion-Media, Кадры из сериала «Бессонница»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
