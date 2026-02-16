В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают

Один и тот же проект вызывает противоположные реакции.

В фильмографии Квентина Тарантино есть одна странная закономерность: фильм, который у нас считают чуть ли не культовым, на Западе проходят мимо. «Четыре комнаты» — альманах из четырех новелл, где Тарантино выступил режиссером одного из эпизодов, а компанию ему составили Роберт Родригес, Эллисон Андерс и Александр Рокуэлл.

Картина вышла в 1995 году и вроде бы звездный состав должен был обеспечить успех, но не тут-то было. На IMDb у фильма скромные 6,7 балла. Западные зрители пишут примерно следующее:

Поначалу это отвратительная халтура, потом становится лучше, но пересматривать не заставляйте.

Прохладно, одним словом. А теперь посмотрим на наши реалии. На Кинопоиске у «Четырех комнат» твердые 7,7. Российские зрители в восторге:

Отличный, безумный фильм, абсолютно вне стандартов, черная комедия в лучшем виде.

Многие держат его в домашних коллекциях и ставят десятки. Почему такой разрыв? Тут сработала классическая история про рубеж 90-х и нулевых.

Мы смотрели это кино на кассетах, потом на DVD, и оно въелось в подкорку как образец бесшабашного, дерзкого кино. Плюс новогодняя атмосфера — действие происходит в отеле в канун Нового года.

Сюжет вертится вокруг портье по имени Тед (Тим Рот), который выходит на смену в новогоднюю ночь и попадает в четыре переплета: к ведьмам, ревнивому мужу, детям гангстера и двум эксцентричным господам с забавным пари. Антонио Бандерас, кстати, тоже засветился — и его появление добавляет фильму шарма.

В общем, очередное подтверждение, что вкусы на кино по разные стороны океана иногда расходятся кардинально. У нас любят безумство и атмосферу, а на Западе хотят стройности и логики.