В России этого певца считают скандалистом и нарушителем: китайцы его боготворят

Немногим российским артистам удается достичь успеха за рубежом. Возможно, дело в том, что большинство из них старались продвигаться, рассчитывая на западную аудиторию. А вот в Китае уважают русское искусство, особенно музыку. Некоторых знаменитостей из нашей страны считают едва ли не божествами.

В начале нулевых одним из самых ярких дебютов отметился Витас. Его голос можно было услышать из каждого ларька, а кассеты и диски с альбомом певца разлетались как горячие пирожки. Популярности добавлял таинственный образ артиста и множество слухов, например о том, что у молодого человека под шарфом спрятаны настоящие жабры, которые и обеспечивают ему уникальный диапазон.

Со временем Витас пропал со сцены. За эксцентричное поведение его считали неадекватным чудиком, а после первого альбома ничего столь заметного певец так и не записал. А вот в Китае у артиста до сих пор миллионы фанатов. Жители Поднебесной называют россиянина божественным посланником и космическим соловьем. Ему даже поставили трехметровый памятник — на нем исполнитель запечатлен в полный рост с аккордеоном в руках и даже с жабрами на шее.