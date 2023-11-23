Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В России это слово ассоциируется с алкоголичкой: произносить его перед иностранцами стоит с опаской

В России это слово ассоциируется с алкоголичкой: произносить его перед иностранцами стоит с опаской

23 ноября 2023 14:15
В России это слово ассоциируется с алкоголичкой: произносить его перед иностранцами стоит с опаской

Можно оконфузиться.

В различных языках легко обнаружить немало созвучных слов. Однако не всегда их значение совпадает. Например, при носителях английского языка лучше не упоминать растение самшит, а в Центральной Америке не стоит говорить о папайе. Оказаться в неловком положении можно и благодаря «майке».

В Болгарии у этого слова совсем другое значение. Один российский турист поделился историей внезапного урока болгарского. Остановившись в отеле, бедняга случайно уронил свою майку-алкоголичку с балкона. Делать было нечего: путешественник отправился за помощью на ресепшен, но сотрудники гостиницы его неправильно поняли.

Из смеси русских и английских слов герой пытался объяснить, в чем же состоит его проблема. Работники отеля выглядели ошарашенным, кто-то даже потянулся за телефоном. Вскоре выяснилось, что по-болгарски «майка» означает «мать». В гостинице подумали, что родительница туриста выпала из окна.

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше