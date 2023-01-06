В России это невозможно: вы полюбите родину, узнав об этих «ужасах» Европы
На Западе свои заморочки.
Многие россияне, побывавшие за рубежом, начинают ценить на родине то, что раньше даже не замечали. Особенно это касается сферы транспорта и образования.
Один россиянин, несколько лет проживший в Германии, осознал всю прелесть отечественного метро и электричек. Мужчине приходилось ежедневно добираться из Кельна в Мюнхен. К его огромному разочарованию, ни один поезд не приходил по графику. Транспорт задерживался на час, а то и больше. А однажды из-за снега не вышли все железнодорожные составы. По словам россиянина, выпало всего лишь три миллиметра осадков. Представить аналогичную ситуацию в России невозможно.
Образование — еще одна область, вызывающая вопросы у наших эмигрантов. Дело в том, что родители не могут выбирать школу для своего чада, хотя для россиян это в порядке вещей. Ребенок должен посещать учебное заведение строго по прописке, иначе родителям грозит штраф за прогул. Сами немцы нашли выход из положения. Пара формально разводится, а ребенок вместе с матерью переезжает туда, где расположена желаемая школа.