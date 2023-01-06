В России это невозможно: вы полюбите родину, узнав об этих «ужасах» Европы

Многие россияне, побывавшие за рубежом, начинают ценить на родине то, что раньше даже не замечали. Особенно это касается сферы транспорта и образования.

Один россиянин, несколько лет проживший в Германии, осознал всю прелесть отечественного метро и электричек. Мужчине приходилось ежедневно добираться из Кельна в Мюнхен. К его огромному разочарованию, ни один поезд не приходил по графику. Транспорт задерживался на час, а то и больше. А однажды из-за снега не вышли все железнодорожные составы. По словам россиянина, выпало всего лишь три миллиметра осадков. Представить аналогичную ситуацию в России невозможно.

Образование — еще одна область, вызывающая вопросы у наших эмигрантов. Дело в том, что родители не могут выбирать школу для своего чада, хотя для россиян это в порядке вещей. Ребенок должен посещать учебное заведение строго по прописке, иначе родителям грозит штраф за прогул. Сами немцы нашли выход из положения. Пара формально разводится, а ребенок вместе с матерью переезжает туда, где расположена желаемая школа.