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В России его обожают: иностранцы плюются от этого популярного советского фильма

23 октября 2023 22:45
В России его обожают: иностранцы плюются от этого популярного советского фильма

Сколько людей — столько мнений.

Сходу будем честными: даже многие россияне не до конца поняли и приняли этот советский фильм на этапе его выхода в прокат. Сейчас и вовсе смотреть бы стали вряд ли. Однако многие в СССР все же ленту любили, ценили и видели в ней массу красоты, эстетики и скрытых смыслов. Речь идет о сказке «Морозко». Странные персонажи, специфический выбор костюмов и грима, своеобразная игра с особым, присущим лишь советским актерам шармом и стилем — все эти факторы не дали иностранцам возможности полюбить фильм и проникнуться энергетикой русской души. Кинопортал IMDB пестрит негативными отзывами иностранных зрителей о «Морозко». Сказка не понравилась настолько, что большинство комментаторов даже не смогли ее досмотреть. Полагаем, сыграла роль разница в ментальности россиян и людей запада. Однако вполне возможно для современного зрителя «графика» и антураж попросту устарели. А удержать сюжетом и затеей зарубежных зрителей создателям не удалось.

В России его обожают: иностранцы плюются от этого популярного советского фильма
Фото: Кадр из фильма «Морозко» (1964)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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