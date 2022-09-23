В России до такого не додумались: этого мультфильма хватит до конца жизни

Одним из наиболее любимых японцами героев является робот-кот Дораэмон. Про приключения Дораэмона вышло 45 томов японских комиксов манга. Аниме-экранизация не могла долго ждать. Адаптация пережила несколько перезапусков, но стала настолько популярной, что продержалась 43 года. Всего вышло 3004 эпизодов – и это еще не предел.

Несколько поколений японцев выросли, следя за приключениями этого синего кота и его друга, мальчика Нобито. Помимо сериалов, существует 28 полнометражных и 8 короткометражных мультфильмов о Дораэмоне. В 2008 году Министерство иностранных дел Японии даже назначило Дораэмона первым послом аниме-культуры.