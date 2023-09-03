В России была звездой: после переезда в США Настя Задорожная осталась без ролей

Актриса и певица Настя Задорожная была очень успешной в России. Она начала свою карьеру в подростковом сериале «Простые истины», а прославилась благодаря роли в другом многосерийном фильме под названием «Клуб». Потом она принимала участие во множестве востребованных проектов, например, в картине «Любовь в большом городе». Однако последняя большая работа была у Задорожной в 2019 году, а двумя годами позже она появилась в короткометражке.

В остальном актриса пропала с радаров. Дело в том, что она вышла замуж за преуспевающего айтишника и переехала вместе с ним в США. Там Настя Задорожная решила сделать паузу в карьере и стала просто наслаждаться жизнью. По собственному признанию, она занимается изучением английского языка, много спит, а также помогает из Америки бездомным собакам в России. Ее вдохновило на доброе дело то, что в Штатах на улицах она не встретила ни одного животного без хозяина.