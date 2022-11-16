«В роддоме подменили?»: вы обомлеете, увидев американскую дочь Андрейченко

В начале 90-х Наталья Андрейченко эмигрировала в Штаты, чтобы жить вместе с супругом актером Максимилианом Шеллом. К тому моменту у них уже родилась дочь Настасья.

Многие отмечают, что девушка не унаследовала от матери ее красоту и изысканность. У Настасьи круглое лицо и пышные формы. Но это, как ни удивительно, ей досталось от Андрейченко.

Когда-то именитая актриса была пухлой. Достаточно вспомнить ее участие в фильме Кончаловского «Сибириада», где молодая Андрейченко сверкает полуобнаженным и отнюдь не худосочным телом.

Вскоре актриса сбросила лишние кило и с тех пор остается стройной. А вот Настасья предпочла оставить свою фигуру такой, какая она есть.

Поклонники актрисы, увидев фото девушки, не скрыли свое недоумение: «Ну, ужас, может ей дочь в роддоме нечаянно подменили?» Настасья не пошла по стопам своих родителей, выбрав уединенную жизнь в поместье вместо голубого экрана.

Австрийский актер Шелл стал вторым избранником Андрейченко после Максима Дунаевского. От первого супруга у нее есть сын Дмитрий, который носит фамилию отчима.

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