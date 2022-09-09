В реальной жизни совсем не Пашка из «Живет такой парень»: что Шукшин сотворил с женой

Первым полнометражным фильмом режиссера и писателя Василия Шукшина стал проект под названием «Живет такой парень». Его главный герой — рубаха-парень Пашка, отличающийся любовью к жизни и неумением врать. Оказалось, что сам кинодел был далек от созданного им образа.

Если Пашка стремился к большой и настоящей любви, то Шукшин не был столь благородным и добродетельным. Впервые писатель женился еще до своего отъезда в Москву. Его избранницей стала односельчанка Мария Шумская, не пожелавшая покидать родные края ради жизни в столице.

Поэтому режиссер и остался один в Москве, где у него началась бурная личная жизнь. При этом он оставался женатым человеком, о чем догадывались далеко не все избранницы режиссера. Например, актриса Лидия Чащина, которая и воплотила Настю в вышеупомянутой картине, прожила вместе с Шукшиным три года, прежде чем узнала о том, что у него есть законная жена.

Чащина наткнулась на письмо от Шумской, которое предназначалось режиссеру. Прочитав его, актриса пришла в ужас от того, что писатель сотворил со своей супругой. Артистка призналась, что прочувствовала на себе всю боль, которую Марии принесло предательство мужа. Шукшин же, узнав, что его тайна раскрыта, всего лишь заявил Чащиной, что той не следовало читать чужие письма.

Впоследствии знаменитость призналась, что и ей потом уже законный муж не был верен. По словам актрисы, она никогда не сможет простить Шукшина, который обманывал ее и бессовестно с ней поступал.