В реальной жизни совсем другая: признанная красавица Александрова разочаровала людей

Не та, кем кажется.

Марина Александрова невольно морочит голову поклонникам. На экране звезда выглядит как эффектная красотка, а в реальности мимо нее пройдешь и не заметишь.

Одна из самых привлекательных актрис российского кино производит на публику ложное впечатление. Многим кажется, что у знаменитости ноги от ушей, но на самом деле она всем в пупок дышит.

Рост секс-символа составляет всего 158 сантиметров. Узнав об этом, поклонники пребывают в шоке.

«Я одна думала, что она высокая?», «Всегда казалась статной женщиной», «Самая настоящая Дюймовочка», — пишут в Сети.

Отнюдь не модельные данные не стали серьезным препятствием для успешной карьеры в кино. На счету брюнетки не один десяток успешных фильмов и сериалов. А бывали случаи, когда маленький рост шел только на пользу. Например, Александрова воплотила Екатерину II, которая, как известно, не была высокой. И образе императрицы артистка смотрелась весьма правдоподобно.