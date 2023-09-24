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В реальной жизни совсем другая: признанная красавица Александрова разочаровала людей

24 сентября 2023 11:00
В реальной жизни совсем другая: признанная красавица Александрова разочаровала людей

Не та, кем кажется.

Марина Александрова невольно морочит голову поклонникам. На экране звезда выглядит как эффектная красотка, а в реальности мимо нее пройдешь и не заметишь.

Одна из самых привлекательных актрис российского кино производит на публику ложное впечатление. Многим кажется, что у знаменитости ноги от ушей, но на самом деле она всем в пупок дышит.

Рост секс-символа составляет всего 158 сантиметров. Узнав об этом, поклонники пребывают в шоке.

«Я одна думала, что она высокая?», «Всегда казалась статной женщиной», «Самая настоящая Дюймовочка», — пишут в Сети.

Отнюдь не модельные данные не стали серьезным препятствием для успешной карьеры в кино. На счету брюнетки не один десяток успешных фильмов и сериалов. А бывали случаи, когда маленький рост шел только на пользу. Например, Александрова воплотила Екатерину II, которая, как известно, не была высокой. И образе императрицы артистка смотрелась весьма правдоподобно.

В реальной жизни совсем другая: признанная красавица Александрова разочаровала людей
Фото: Legion-Media, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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