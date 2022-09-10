В реальной жизни хуже «Бармалея»: что Ролан Быков сотворил с гражданской женой

Ролан Быков известен советскому зрителю как гениальный режиссер, которого боготворили поклонники. Однако в личной жизни он был далеко не идеалом и изменял своим избранницам.

Так, в течение 15 лет режиссер был женат на актрисе Лидии Князевой. Супруги вместе воспитывали усыновленного сына и казались многим идеальной парой. Но в это же время Быков строил отношения с Галиной Стахановой.

Как рассказала сама артистка, постановщик активно ухаживал за ней и в какой-то момент даже переехал в ее коммунальную квартиру. При этом он совсем не планировал разводиться с Князевой и фактически жил на два дома. Первое время Стаханову устраивали такие отношения, однако после личной трагедии она решилась на расставание.

Во время их романа артистка не раз намекала Быкову, что хочет стать матерью. Режиссер не поддерживал эту идею, а однажды она все же забеременела. Но из-за постоянных ссор Стаханова так и не смогла выносить ребенка и оказалась в больнице. Она рассчитывала на помощь и поддержку Быкова, но тот лишь один раз навестил ее. В итоге после выписки она рассталась с ним.

Сам Быков через некоторое время расстался с Князевой и женился на артистке Елене Санаевой. С ней он тоже усыновил ребенка.