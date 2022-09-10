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Киноафиша Статьи В реальной жизни хуже «Бармалея»: что Ролан Быков сотворил с гражданской женой

В реальной жизни хуже «Бармалея»: что Ролан Быков сотворил с гражданской женой

10 сентября 2022 05:30
В реальной жизни хуже «Бармалея»: что Ролан Быков сотворил с гражданской женой

Постановщика сложно назвать примерным семьянином.

Ролан Быков известен советскому зрителю как гениальный режиссер, которого боготворили поклонники. Однако в личной жизни он был далеко не идеалом и изменял своим избранницам.

Так, в течение 15 лет режиссер был женат на актрисе Лидии Князевой. Супруги вместе воспитывали усыновленного сына и казались многим идеальной парой. Но в это же время Быков строил отношения с Галиной Стахановой.

В реальной жизни хуже «Бармалея»: что Ролан Быков сотворил с гражданской женой

Как рассказала сама артистка, постановщик активно ухаживал за ней и в какой-то момент даже переехал в ее коммунальную квартиру. При этом он совсем не планировал разводиться с Князевой и фактически жил на два дома. Первое время Стаханову устраивали такие отношения, однако после личной трагедии она решилась на расставание.

В реальной жизни хуже «Бармалея»: что Ролан Быков сотворил с гражданской женой

Во время их романа артистка не раз намекала Быкову, что хочет стать матерью. Режиссер не поддерживал эту идею, а однажды она все же забеременела. Но из-за постоянных ссор Стаханова так и не смогла выносить ребенка и оказалась в больнице. Она рассчитывала на помощь и поддержку Быкова, но тот лишь один раз навестил ее. В итоге после выписки она рассталась с ним.

Сам Быков через некоторое время расстался с Князевой и женился на артистке Елене Санаевой. С ней он тоже усыновил ребенка.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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