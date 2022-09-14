В реальной жизни далеко не Надя из «Неподдающихся»: что Румянцева сотворила с Юрием Беловым

Надежда Румянцева и Юрий Белов были одной из самых ярких пар советского кинематографа. Актер начал встречаться с коллегой, когда учился на третьем курсе университета. Вместе они сыграли в известном фильме «Неподдающиеся», который многие помнят и любят до сих пор.

Всем казалось, что звезды, которые всегда становились душой любой компании и так гармонично смотрелись вместе, вот-вот поженятся. Однако до ЗАГСа влюбленные так и не дошли. В реальной жизни Румянцева оказалась непохожа на свою героиню из вышеупомянутой картины: она влюбилась в другого и, недолго думая, бросила Белова на произвол судьбы.

Как пишет портал «Экспресс газета », актер тяжело переживал расставание с любимой. К тому же у артиста, страдавшего от частых перепадов настроения, началась депрессия, от которой его спасала работа. Что касается личной жизни, то Белов еще долго не мог смотреть на других женщин, а женился лишь после сорока лет. Супруга знаменитости Светлана Швайко, которая была моложе на девять лет, подарила ему сына Святослава.