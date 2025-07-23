«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик

Ветром сдуло Принца Тьмы. 22 июля, через 16 дней после своего прощального концерта в Бирмингеме, Оззи Осборн ушел — тихо, вопреки всей своей громкой, ломающей шаблоны биографии. На том концерте он сидел на черном троне, увенчанном летучей мышью, и пел как в последний раз. Так и оказалось.

На сцене он заканчивал шоу песней Changes, а за кулисами шел навстречу последним дням с чувством, что сказал все, что хотел. Осталось только вспомнить: кем был Оззи вне сатанинского ора и обложек с кровью? Например, киноманом.

Говорящий олень, Люцифер и… «Мулен Руж!»

Своими любимыми фильмами Оззи делился на подкасте семьи Осборнов. Но интерес к кино у него начался задолго до появления в Spotify. То тут, то там он всплывал в кадре: в «Мулен Руж!» База Лурмана, в хорроре «Конфеты или смерть», в «Никки, дьявол-младший» с Адамом Сэндлером (там он, кстати, сыграл… себя, а точнее — специалиста по летучим мышам). А в мультфильме «Гномео и Джульетта» он и вовсе озвучил поющего садового оленя.

Казалось бы, все логично: рокер, скандалист, любитель трэша и сюра. Но вот когда Оззи начал делиться своими любимыми фильмами — стало понятно, что человек за образом был куда сложнее, чем его сценический имидж.

На первом месте — «Список Шиндлера»

«Каждый человек должен посмотреть этот фильм, — говорил он, и это не просто уважительная ремарка: Оззи действительно был впечатлен — Я встречал людей, переживших все это. Они говорили, что в реальности все было еще страшнее».

И это тот самый Осборн, который носил кресты, грыз летучих мышей и устраивал апокалипсис на сцене под гитарные риффы. Но в душе у него, видимо, жила потребность помнить о человечности — и о тех, кто ее сохранял в самые темные времена. «Список Шиндлера» оставил в нем след.

Монти Пайтон, абсурд и царапина

А вот и классика британского абсурда. Оззи был большим фанатом «Жития Брайана по Монти Пайтону», и в целом — всей компании Пайтонов. Когда в 2023 году по интернету поползли слухи о его смерти, он отшутился цитатой из «Святого Грааля»:

«Это всего лишь царапина».

Если кто и мог встретить смерть шуткой — так это он.

Фильмы Пайтона были для него источником внутреннего хаоса, только с добрым лицом. В них тоже рушились догмы и стены, только не с помощью гитарных перегрузов, а через смешные бороды, анархию и сарказм. Оззи видел в этом родственную душу.

И, конечно, хоррор. Куда без «Изгоняющего дьявола»

Он не боялся демонов, но этот фильм его пробрал. «Изгоняющий дьявола» — последний пункт в списке любимого кино Осборна. Он признавался, что был по-настоящему напуган, когда увидел его впервые. А если удалось напугать Оззи — значит, у вас действительно получилось снять великое.

Вот и все. Титры

Он пел о смерти, танцевал на подоконнике, но любил кино о сострадании, абсурде и первобытном страхе. Таким мы его и запомним: сидящим на троне, с летучей мышью на спинке и теплым, немного печальным блеском в глазах.

Светлая тьма тебе, Оззи.

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