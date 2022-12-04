В реальность внешности этой азиатки с большими глазами не верят: ее фото вызывают шок

Японка, называющая себя Нозоми, мечта выглядеть, словно девушка из аниме или манги. Ради своей цели героиня перенесла множество пластических операций. У блогера неестественно больше глаза и странные пропорции, из-за чего ее обвиняют в злоупотреблении фотошопом.

Лицо Нозоми по форме напоминает сердце, и почти половину от него занимают глаза.

Девушка предпочитает яркий азиатский стиль и носит множество аксессуаров – милых сумочек и бантиков. Личный блог героиня строит в первую очередь на своей внешности – и у нее множество подписчиков из Японии, Кореи и Тайваня.

Нозоми признается, что в будущем хочет стать ведущей собственного шоу – и всерьез готовится к овладению профессией.