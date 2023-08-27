В разы красивее простушки Королевой: в первую жену Тарзана невозможно не влюбиться

В отношениях с брутальным Тарзаном Наташа Королева, по слухам, пыталась забыть о неверности предыдущего супруга Игоря Николаева. Легкая интрижка в итоге переросла в долгий брак.

При этом, для Сергея Глушко эта свадьба тоже стала второй по счету. Еще в начале 1990-х годов молодой мужчина женился на девушке по имени Елена Переведенцева, с которой познакомился на космодроме «Плесецк».

Там будущий артист стриптиза проходил службу, как и его возлюбленная. Между ними быстро вспыхнула искра, которая и привела под венец. Супруги наслаждались обществом друг друга, не обращая внимания на материальные сложности. Кроме того, им выдали однокомнатную квартиру, которую они начали обустраивать.

Однако со временем напряжение в отношениях начало копиться. Молодая женщина хотела другой уровень жизни, который не мог ей дать простой офицер. Проблемы в семье усилило и отсутствие детей.

В результате, в 1997 году Глушко и Переведенцева развелись. Мужчина уехал в Москву, чтобы начать жизнь с нуля. А его бывшая жена вскоре вышла замуж за другого. В 2001 году Елена стала матерью.

До сих пор экс-супруга Тарзана поддерживает себя в прекрасной форме. По мнению многих пользователей Сети, хрупкая блондинка на снимках выглядит намного интереснее и привлекательнее, чем Королева.